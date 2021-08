Pescara, lavori rampa Ponte Flaiano su via Aterno fino al 10 settembre

PESCARA – Resterà chiusa per almeno dieci giorni, fino al 10 settembre prossimo, la rampa di accesso al Ponte Flaiano da Via Aterno direzione sud-nord, con conseguente divieto di transito sulla carreggiata lato mare del ponte stesso: il provvedimento si è reso necessario per consentire alla ditta Cogema di effettuare, per conto dell’Anas, la sistemazione di alcuni piloni dell’asse attrezzato.

“Inizialmente – afferma l’assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia – per evitare disagi al traffico, la ditta aveva preventivato le esecuzioni delle opere in orario notturno, a partire dalle 20,30 e fino alle 6,30, ora in cui la rampa veniva riaperta al traffico. Molti residenti, però, hanno protestato per i rumori notturni e, per questa ragione, da martedì 31 agosto, il cantiere sarà attivo negli orari consueti, tra le 6 e le 19”.

Sarà chiusa anche la rampa di uscita dal Ponte Flaiano verso Via Aterno direzione nord-sud.

“Si tratta di lavori necessari, che Anas deve eseguire per ragioni di sicurezza – conclude l’assessore Albore Mascia – che speriamo possano essere conclusi arrecando il minimo disagio al traffico cittadino”.

