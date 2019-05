Pescara, lavori in corso nella zona di Fontanelle

PESCARA – Continuano a ritmi serrati i lavori del bando delle periferie nella zona di Fontanelle. Sopralluogo dell’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Natarelli e del dirigente Giuliano Rossi in via Caduti per Servizio, dove sono attivi i cantieri per la realizzazione della piazza retrostante gli alloggi Ater della via e quello per la realizzazione di alloggi a zero barriere architettoniche nei locali seminterrati delle palazzine.

“Si tratta di due interventi resi possibili dai 18 milioni del bando della Presidenza del Consiglio nel 2017 e che dopo una battuta di arresto non dipendente dalle Città che hanno progettato le riqualificazioni, sta dando forma alle progettazioni presentate – illustra l’assessore – Altri lavori sono in corso poco distante, nelle vicine piazza Caduti del Mare e vie limitrofe, per restituire alla città infrastrutture dignitose, belle e accoglienti in tutto il suo territorio”.