Gonzalo Rubalcaba e Aymée Nuviola in concerto a Pescara Jazz

Domenica 18 luglio sarà la volta di un altro grande musicista internazionale, il pianista cubano con Nuviola e la band in “Viento y tiempo”

PESCARA – Dopo l’appuntamento con il pianoforte di Danilo Rea e gli archi della Medit Orchestra diretti dal Maestro Angelo Valori che hanno affascinato il pubblico del Pescara Jazz, domenica 18 luglio sarà la volta di un altro grande musicista internazionale, il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba che al festival, si esibirà con l’artista Aimée Nuviola per il concerto Viento y tiempo & Aymée Nuviola Band – From the world… to the World – Gonzalo Rubalcaba & Aimée Nuviola .

Il pianoforte, strumento principe del Pescara Jazz, festival organizzato dall’Ente Manifestazioni Pescaresi, con la direzione artistica del Maestro Angelo Valori, è stato il vero protagonista in questa edizione, che ha visto salire sul palco musicisti di fama internazionale, che hanno realizzato concerti per pianoforte solo, a partire da Danilo Rea, Marco Fumo, Carlo Morena e Kenny Barron, per arrivare a Gonzalo Rubalcaba, considerato oggi fra i migliori pianisti jazz al mondo e a cui è affidata la chiusura della rassegna.

Il pianista e compositore Gonzalo Rubalcaba, più volte vincitore del Grammy, quando viene scoperto da Dizzy Gillespie nel 1985, è già un giovane fenomeno con una promettente carriera nella sua nativa Cuba. Piano & Keyboard Magazine nel 1999 lo sceglie come uno dei più grandi pianisti del XX secolo, insieme a figure come Glenn Gould, Martha Argerich e Bill Evans. Ha vinto due Grammy e due Latin Grammy e ha avuto sedici nomination fra Grammy e EMPIK Bestsellers.

Grazie a tutto ciò diventa una delle principali forze creative del mondo del jazz.

Rubalcaba, nato nel 1963 in una famiglia musicale dell’Avana, è stato un enfant prodige: a sei anni suona la batteria nell’orchestra del padre, inizia i suoi studi formali due anni dopo, scegliendo il pianoforte come strumento principale “solo per far contenta sua madre”, come racconta lui stesso. Si laurea all’istituto d’arte dell’Avana con un diploma in composizione e subito dopo si tuffa nella vita del musicista popular andando in tour in Europa, Africa e Asia con la rinomata Orquesta Aragón e come sideman in gruppi jazz. Dal 1984 guida la sua band di jazz rock fusion afrocubana, il Grupo Proyecto. Gli incontri con Dizzy Gillespie e, nel 1986, con Charlie Haden e l’allora presidente della Blue Note, Bruce Lundvall, preparano il terreno alla presentazione del talento di Rubalcaba al pubblico americano.

Rubalcaba si trasferisce nella Repubblica Dominicana nel 1991 per poi stabilirsi a Miami nel 1996.

La sua carriera discografica, che include titoli come “Discovery – Live at Montreux”, “Images-Live at Mt. Fuji”, “The Blessing”, “Suite 4 y 20”, “Rapsodia”, “Diz” e “Imagine – Gonzalo Rubalcaba in the USA”, gli hanno fatto guadagnare diciassette nomination fra Grammy e Latin Grammy.

Nel 2010, Rubalcaba e l’uomo d’affari Gary Galimidi, fondano la 5Passion Records e nel 2020 aderisce al gruppo di etichette Top Stop Music per registrare e pubblicare “Viento y Tiempo – live at Blue Note Tokyo” con la grande cantante Aymée Nuviola, album candidato al Grammy.

Assecondando il suo interesse per l’educazione musicale, Rubalcaba insegna alla University of Miami’s Frost School of Music dal 2015. Nel 2020 fonda la sua accademia, Rubalcademy, che offre masterclass a distanza a musicisti di tutto il mondo. Ad incantare il pubblico con il suo carisma, salirà sul palco Aymée Nuviola, più volte vincitrice di Grammy, cantante, musicista, autrice e attrice, conosciuta come “La Sonera del Mundo”, che incarna un magico miscuglio di generi musicali come la musica della sua nativa isola di Cuba. Nata all’Avana in una famiglia di musicisti, diventa una pianista classica e compositrice al “Conservatorio Manuel Samuell”, la migliore scuola di musica di Cuba. Oggi il suo suono è influenzato dalla musica classica, dal jazz americano, dalla bossa nova, dal son cubano, dal bolero e dal fìlin.

Aimée è una delle fondatrici del genere “Timba” ed è stata la prima donna a guidare una band di “Timba” in un tour mondiale. Aymée ha anche avuto l’onore di lavorare con grandi icone dell’industria musicale.

Nel 2019, ha vinto un Grammy più la candidatura al Latin Grammy con il suo album “A Journey Through Cuban Music” un progetto che racconta la musica tradizionale cubana attraverso differenti ere e generi. Nel 2020, è stata nominata al Grammy per il “Miglior Album di Latin Jazz” per “Viento y Tiempo – Live at Blue Note, Tokio”, realizzato con il più grande di tutti i tempi, Gonzalo Rubalcaba.

Nel 2018 Aymée Nuviola ha guadagnato il suo primo Latin Grammy come “Miglior album di Tropical Fusion” per “Como Anillo Al Dedo” e nel 2014 -15 è stata candidata a Grammy e Latin Grammy per l’album “First Class to Havana” nella categoria “Miglior Album Tropical”.

La sua canzone “Bailando todo se olvida” è stata al numero 1 della “Billboard Tropical List” e ha avuto cinque canzoni consecutive nella top ten della classifica “Tropical” di Billboard.

Aymée e la sua musica sono come un’isola senza confini, aperta al mondo, amichevole, allegra, intelligente e desiderosa di condividere le verità più intime e personali con tutto il mondo.