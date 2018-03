Pescara, in Comune il saluto ai bambini nati a dicembre e gennaio

PESCARA – “Con questa cerimonia accogliamo nella comunità pescarese i nuovi cittadini. É un modo per testimoniare alle famiglie la vicinanza dell’amministrazione comunale e fare gli auguri di buona vita a genitori e figli“. É stato il saluto che l’assessore alle Politiche sociali Antonella Allegrino ha rivolto stamane alle mamme e ai papà che, insieme ai loro piccoli, hanno partecipato alla cerimonia di “Benvenuto ai nuovi nati di dicembre e gennaio”, l’iniziativa che si tiene periodicamente in sala consiliare. Una mattinata di gioia e serenità in cui si è parlato del futuro dei bimbi e dei servizi che il Comune mette a disposizione delle famiglie.

“In questo palazzo, al piano terra, c’è la Stanza delle Coccole, un luogo in cui i bambini possono essere accuditi – ha ricordato Allegrino – Stiamo per inaugurare il Centro servizi famiglia dove potrete avere informazioni e assistenza per conoscere tutto ciò che l’amministrazione comunale garantisce ai nuclei familiari”.

L’assessore ha poi sottolineato l’importanza dell’affido, un istituto diverso dall’adozione, che consente di sostenere un minore che sta affrontando un periodo temporaneo di disagio, e il progetto ‘Una famiglia per una famiglia”, che permette di affiancare un nucleo familiare che si trova in difficoltà. Ospite della cerimonia, il mago Frack, alias Franco Di Biase, che impiega il suo tempo libero in attività di solidarietà allestendo spettacoli il cui ricavato serve ad aiutare i bambini che vivono nei Paesi più bisognosi del mondo. Con simpatia e abilità, ha fatto divertire le mamme e i papà, coinvolgendoli nei giochi di prestigio.

Al termine dell’esibizione, l’assessore Allegrino ha consegnato ai genitori la valigetta contenente prodotti per l’infanzia forniti da Auchan Aeroporto e un facsimile di carta di identità con i nomi dei bimbi.

Alla cerimonia hanno partecipato i nuovi nati: Giorgia Aucello, Anouar Baidak, Matteo Basiricò, Paolo Brancone, Alice Campetta, Santiago Capoluongo Diodati, Sophia Cetrullo Mangifesta, Giorgia Benedetta Clementini, Angelika Convertini, Diego De Giorgio, Leonardo De Laurentiis,Simone De Massis, Adele Della Torre, Giorgio Di Brigida, Stefano Di Nicola, Amaranta Di Pietro, Leonardo Di Pompeo, Clara Di Tizio, Simone Di Valerio, Riccardo Dini, Anna Donato, Kris Faiozzo, Gabriele Firmani, Matias Gonzalez Robaina, Lorenzo Grumelli, Chiara Iezzi, Lorenzo Lato, Gioia Maffullo, Konal Mia, Nicolas Ossiesse Openda, Mia Palmieri, Davide Petrolongo, Stefano Preziuso, Annamaria Pruteanu, Federico Quici, Diletta Renzetti, Lorenzo Romano, Ginevra Scannella, Elena Sozio, Valerio Suaria, Maya,Tashmatov Bossich.