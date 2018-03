Pescara, Il Sorriso di Marinella: oggi il tesseramento

L’associazione di volontariato invita a trascorrere un pomeriggio tra dolci e divertimento

PESCARA – Oggi, domenica 11 marzo un pomeriggio con l’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella Insieme per un tè, dolci e lo spettacolo di trampoli e giocoleria della compagnia La tenda in circolo Ecco “Play and Smile – Una merenda per grandi bimbi e bimbi grandi”.

Un pomeriggio condito da tè, dolcetti prelibati e con lo spettacolo della compagnia La tenda in circolo. Per passare del tempo insieme all’insegna dell’allegria e del divertimento, con l’intento di contribuire a fare del bene e aiutare chi è meno fortunato.

Appuntamento domenica 11 marzo dalle 16,00 alle 19,00 nello spazio della Taverna caffè del parco villa De Riseis a Pescara. L’evento è dedicato al tesseramento all’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella. L’associazione nasce ispirandosi alle buone azioni di Marinella Colantonio e prende dunque spunto dalla naturalezza e dalla dedizione che ne hanno caratterizzato la vita.

In occasione dell’incontro è dunque possibile rinnovare la tessera annuale (per chi l’ha già fatta nel 2017) o iscriversi come nuovo socio per l’anno 2018. La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende la quota annuale di 20 euro e 5 euro per la merenda.

La tenda in circolo è la compagnia di Cristiano Coia e Valentina Floro. Propongono due momenti di spettacolo, fra trampoli, giocoleria e clown. Il primo è il Valzer scremato, per un passo a due condito da eleganza, divertimento e romanticismo e inoltre c’è il momento del Quizás, quizás, quizás spettacolo per bimbi da zero a cento anni. Sulle note di intramontabili successi internazionali ecco la simpatia irriverente del clown e la spregiudicatezza dell’acrobata più ardito, fino al giocoliere e all’appassionato tanghero.

L’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un’ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi.

Foto: Cristiano Coia e Valentina Floro, La tenda in circolo