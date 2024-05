Fossacesia, presentato progetto turistico sociale e inclusivo “Mappa per tutti”

Il progetto si propone di rendere il territorio accoglienti e accessibili anche ai turisti con disabilità ed esigenze specifiche

FOSSACESIA – Dopo la Spiaggia per tutti il comune di Fossacesia ha presentato nei giorni scorsi la “Mappa per tutti” una forma di comunicazione inclusiva per permettere a tutti di conoscere meglio il territorio. Continua, dunque, il percorso per rendere la città e la spiaggia fruibili anche alle persone con disabilità.

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha realizzato due mappe tattili e parlanti utilizzabili da tutte le persone indipendentemente dalle caratteristiche fisiche, sensoriali, cognitive, anagrafiche, etc. In particolare presentano disegni, scritte, pittogrammi, braille e texture con rilievi differenti e leggibili con le dita. Inoltre, inquadrando QR code tattile si attivano narrazioni in parlato, sottotitoli e lingua italiana dei segni.

Con il progetto regionale “Bike to cost for everyone” nel 2023 il Comune ha avuto un finanziamento per promuovere un turismo inclusivo sulla Via Verde. “Abbiamo acquistato una bici speciale-hanno spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante– per consentire a tutti di godere delle bellezze paesaggistiche della nostra costa, abbiamo organizzato corsi di formazione per ragazzi e ragazze con disabilità per essere proattivi e presenti nel mondo imprenditoriale della costa dei Trabocchi, abbiamo dato assistenza in spiaggia con una ‘spiaggia per tutti’ la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa Praticabile”. “Ed ora– aggiunge l’assessore Galante- abbiamo completato il progetto con la realizzazione delle mappe che verranno posizionate sia al mare che nell’area dell’Abbazia di San Giovanni in Venere.”