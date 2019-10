Celebrata anche a Pescara la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca

PESCARA – Anche Pescara ha celebrato Domenica 29 settembre 2019 la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, iniziativa promossa da ASI e nata nel 2018. Lo scorso anno vi avevano aderito oltre cento club federati all’Ente, su tutto il territorio nazionale: avevano organizzato eventi per portare all’attenzione della cittadinanza la storia del motorismo, in tutte le sue forme ed espressioni.

Il corteo delle auto si è snodato lungo il tracciato che comprendeva, su territorio pescarese, Via Regina Elena, Via L. Muzii, Viale Bovio, via Michelangelo, il sottopassaggio Acerbo, via Ferrari e via del Circuito.

Alla manifestazione l’Amministrazione comunale ha partecipato portando con il saluto del sindaco Carlo Masci, degli assessori Patrizia Martelli (Sport) e Alfredo Cremonese (Turismo) e del comandante della Polizia Municipale Danilo Palestini.