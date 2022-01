Pescara, furto in un esercizio commerciale: due persone denunciate

PESCARA – Verso le ore 03,40 della decorsa notte, operatori della Squadra Volante della Polizia di Stato, sono intervenuti presso un esercizio commerciale cittadino, a seguito di una segnalazione di furto. Ivi giunti gli Agenti rilevavano il danneggiamento della vetrata della porta di ingresso al locale, che risultava essere stata divelta e infranta. La responsabile d’area del locale in parola, giunta sul posto, quantificava l’equivalente in denaro della merce trafugata in circa €500.

Verso le successive ore 06,30, nel corso delle attività di perlustrazione e rintraccio degli autori del furto, gli operatori della Squadra Volante, in una zona cittadina pressoché limitrofa al luogo dei fatti, intercettavano due persone che recavano al seguito due buste di grosse dimensioni ed uno zaino e che, alla vista degli agenti, pur cercando di dileguarsi, venivano prontamente raggiunte e sottoposte a controllo.

All’interno delle buste e dello zaino, venivano rinvenuti diversi capi di abbigliamento completi di etichette e di placche antitaccheggio; altresì indosso ad una delle due persone controllate, venivano rilevate alcune chiavi esagonali di diverso calibro ed una torcia tascabile che venivano sequestrate.

Emergeva immediatamente la pertinenza della merce al negozio presso cui era stato operato il furto poche ore prima, difatti la responsabile d’area dell’esercizio commerciale, subito dopo, riconosceva la titolarità della merce che era stata recuperata, e che pertanto le veniva restituita.

La refurtiva recuperata consisteva in nr. 65 diversi capi di abbigliamento, uno zaino ed un profumo.

Le due persone rintracciate dagli operatori della Squadra Volante, F.A.K., 31 anni, di origine senegalese e M.M., 33 anni, italiano, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p., nel mentre, altresì, le indagini in relazione all’accaduto proseguiranno, anche tramite l’acquisizione e l’analisi delle registrazioni acquisite dai sistemi di videosorveglianza.