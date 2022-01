Atto vandalico al Parco del Sole, Rocci: “Si individuino i responsabili”

L’AQUILA – “Grazie all’ennesima segnalazione di un nostro concittadino oggi mi ritrovo a denunciare l’ennesimo atto vandalico al Parco del Sole, a ridosso della basilica di Collemaggio. Nello specifico, come si vede dalla foto-denuncia, è stato devolto un armadietto tecnico lungo il percorso pedonale presente all’interno del parco. Durante i giorni di festa, ancora una volta spiace rilevare una mancanza di rispetto nei confronti della città, dei tanti cittadini e della cosa pubblica.

Mi auguro che il sistema di videosorveglianza sia stato in grado di individuare i responsabili di questo gesto, comportamento assolutamente non consono ai tanti aquilani che nel quotidiano usufruiscono del nostro bellissimo Parco del Sole. Chiedo al settore Opere pubbliche di provvedere immediatamente nel ripristinare e riparare l’opera. Il decoro urbano della nostra città è un biglietto da visita, tutelarlo e garantito deve essere responsabilità di tutti”. Lo riferisce in una nota Luca Rocci, presidente II Commissione Territorio Comune dell’Aquila.