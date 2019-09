Pescara, furto di abbigliamento in centro: due arresti

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in Corso Vittorio Emanuele presso i negozi “H&M” e “Caffè del Mar” per furto di abbigliamento. Due giovani in Corso Vittorio Emanuele II , si sono introdotti nei due negozi di abbigliamento ed hanno occultato dei capi; poi hanno oltrepassato le casse e si sono dati a precipitosa fuga.

Sono stati intercettati da personale della Squadra Mobile, in servizio in città per la prevenzione e la repressione dei furti e borseggi, fermati e accompagnati in questura. Pertanto i due cittadini romeni, identificati per M.A.M di anni 19 nata in Romania, e M.I. di anni 14 nato in Romania entrambi residenti a Pescara, sono stati tratti in arresto da personale della Squadra Mobile.