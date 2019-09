Giulianova, trattamento adulticida il 10 e 11 settembre

GIULIANOVA – Fissate due nuove date per gli interventi di disinfestazione adulticida notturna sul territorio comunale di Giulianova. Le operazioni, in particolare, avranno luogo nella notte tra il 9 e 10 settembre a Giulianova Lido e Paese mentre nelle Frazioni sono previste nella notte tra il 10 e l’11 settembre, con inizio alle ore 23.

In occasione dello svolgimento delle pratiche di disinfestazione si raccomanda alla cittadinanza di osservare alcune importanti norme cautelative come non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati; evitare di stendere la biancheria; evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.