2° Pescara Flute Festival all’Aurum dal 16 al 18 agosto

PESCARA – È stato presentato l’11 agosto mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi in Comune, il “Pescara Flute Festival 2021” che si terrà nei giorni 16, 17 e 18 agosto 2021 presso l’Aurum – La fabbrica delle idee. Il Festival è organizzato dall’Associazione “Il Canto del Vento”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, con la direzione artistica del Maestro Marco Felicioni e con il patrocinio del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e della Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

La 2a edizione del Festival vanta la preziosa collaborazione di artisti di alto profilo internazionale, tra cui docenti di Conservatori italiani, solisti e prime parti di caratura internazionale, provenienti dalle più importanti orchestre italiane e straniere, oltre a esperti del settore storico e musicale, professionisti ed interpreti provenienti dai diversi ambiti stilistici: antico, classico, etnico e jazz.

“Fondamentali per l’organizzazione del Flute Festival sono state la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune e la disponibilità degli oltre 20 artisti che hanno accettato di partecipare con lo spirito di far ripartire questo settore completamente penalizzato dalla pandemia” ha detto il direttore artistico della 2a edizione del Flute Festival, Marco Felicioni, durante l’incontro in Sala giunta.

L’assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha affermato che l’aspetto importante “è il collegamento della musica con altri eventi, quali masterclass, presentazione di libri, workshop e momenti di confronto tra i musicisti e il pubblico. Insomma una tre-giorni a tutto tondo che siamo felici di aver portato in uno scenario prestigioso come l’Aurum. Un’opportunità per i ragazzi e, dunque, un momento di crescita per la nostra comunità che sta vivendo una nuova primavera culturale anche grazie a iniziative come questa”.