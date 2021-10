Diretta Pescara – Fermana: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 16 ottobre alle 17.30 si gioca Pescara – Fermana per la 9° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la nona giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pescara – Fermana, che si giocherà sabato 16 ottobre allo Stadio Adriatico-Cornacchia con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 2-2 contro l’Entella e in classifica sono quarti con 13 punti, a pari merito con Siena e Gubbio. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Siena e sono penultimi a quota 5, a pari merito con la Pistoiese.

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara, valida per la nona giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

La partita sarà diretta dal sig. Daniele Virgilio di Trapani, coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Stefano Montagnani di Bolzano e Giulia Tempestilli di Roma 2, quarto ufficiale il sig. Leonardo Di Mario di Ciampino (RM).

La presentazione del match

QUI PESCARA – Solito 3-4-3 per mister Auteri, con Di Gennaro in porta, davanti a lui Cancellotti, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo Zappella, Memushaj, Pompetti e Nzita. In avanti il trio formato da Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

QUI FERMANA – Riolfo schiererà la squadra con un 4-3-3. Ginestra in porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Rossoni, Blondett, Graziano e Sperotto. A centrocampo Mordini, Urbinati e Capece. In avanti Rovaglia, Cognigni e Frediani.

Le probabili formazioni di Pescara – Fermana

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

FERMANA (4-3-3): Ginestra; Rossoni, Blondett, Graziano, Sperotto; Mordini, Urbinati, Capece; Rovaglia, Cognigni, Frediani. Allenatore: Riolfo

