Pescara, ex Enaip: al via da domani i lavori di demolizione

PESCARA – Giornata molto importante quella di domani sulla strada che dovrà portare alla realizzazione dell’ambizioso progetto di realizzazione del Parco Nord, l’area verde lungamente attesa dai cittadini di quella parte della città compresa tra il quartiere Zanni-Santa Filomena, via Cavour e il lungomare Nord.

Alle ore 9:00 in punto l’impresa incaricata si porterà sul cantiere, ma sarà il sindaco Carlo Masci, alle ore 10:00 circa, a dare il primo colpo di piccone per iniziare la demolizione delle strutture fatiscenti dell’ex sede Enaip. Il sindaco domani, a quell’ora, incontrerà i giornalisti direttamente sul posto per illustrare le fasi e gli obiettivi del progetto. La stampa è invitata a partecipare.