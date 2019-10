Pescara, evasione dai domiciliari: arrestato 66enne

PESCARA – Nella tarda mattinata di Sabato 5 ottobre, verso le ore 13,25, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” nello svolgimento dell’ordinaria attività di controllo del territorio, transitando in Corso Vittorio Emanuele, ha notato quattro soggetti sospetti intenti a colloquiare.

Visto l’atteggiamento tenuto dai medesimi, gli Agenti operanti hanno deciso di sottoporli ad un controllo più approfondito che ha consentito di accertare che uno di loro, identificato per R.G., di Chieti (CH) di anni 66 era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione situata in Ripa Teatina (CH).

Il medesimo è stato tratto in arresto per il reato di evasione e tradotto presso le camere di sicurezza della locale Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del Giudizio per Direttissima celebrato in data odierna.