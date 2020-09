Pescara ad un passo da due giocatori del Benevento: ecco chi sono

Si tratta di Luca Antei e Dejan Vokic, rispettivamente centrale difensivo classe ’92 e Dejan Vokic, centrocampista sloveno classe ’96. Arriva Leandro Fernandes

PESCARA – Secondo voci fondate di mercato il Pescara sarebbe vicinissimo a due giocatori del Benevento, che dovrebbero arrivare in prestito. Si tratta di Luca Antei e Dejan Vokic: due giocatori pronti a mettersi alle spalle una stagione nella quale hanno trovato poco spazio.

Luca Antei centrale difensivo classe ’92, é cresciuto nella Primavera della Roma. Dotato di un fisico possente, é intelligente tatticamente e abile nell’anticipo; le sue specialità sono la marcatura a uomo e l’abilità nel gioco aereo.

Dejan Vokic, centrocampista classe ’96, ha giocato nell’Under 19 e nel’Under 21 slovene.

LEANDRO FERNANDES IN BIANCAZZURRO

La Delfino Pescara 1936 in una nota comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Juventus F.C. le prestazioni sportive del centrocampista olandese classe 99’ Leandro Fernandes.

Cresciuto nel settore giovanile del PSV, il 14 ottobre 2016 ha fatto il suo esordio fra i professionisti disputando con il Jong PSV l’incontro di Eerste Divise perso 1-0 contro l’ Omniworld. Il 31 gennaio 2018 è stato acquistato dalla Juventus, che lo ha aggregato alla Juventus U23, in Lega Pro. Il 2 settembre 2019 è stato ceduto in prestito al Fortuna Sittard. Ha esordito in Eredivisie il 21 dicembre seguente giocando il match pareggiato 0-0 contro il Willem II.

Foto di Leandro Fernandes fonte sito ufficiale Pescara Calcio