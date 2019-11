Pescara, Di Nisio visita il Centro diurno dell’Anffas

PESCARA – Il 6 novembre nel corso della visita all’Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Pescara l’Assessore Nicoletta Di Nisio aveva preso l’impegno di tornare con più tempo a disposizione per meglio conoscere tutte le attività che si svolgono nel Centro diurno socio-occupazionale. Centro che si prende cura e carico di persone con disabilità per svolgere attività indirizzate all’inclusione sociale e lavorativa al termine dell’iter scolastico.

Attivi Laboratori quali teatrale, occupazionale di artigianato artistico, multimediale, di percussioni africane, di giardinaggio, di autonomia e laboratorio di sostegno con gruppi di auto mutuo aiuto. É stata accolta dal Presidente Maria Pia Di Sabatino e dagli Operatori.

“Sono stata veramente colpita innanzitutto dalla sede: luminosa, ben tenuta con locali curatissimi. Poi dal clima che si “respira” girando nei locali e tra gli ospiti: tanta serenità, grandi sorrisi. Veramente interessanti e ben realizzati i lavori che vengono realizzati nei vari laboratori e in particolare (come potete vedere nelle foto bit.ly/33qiBdk) in quello artigianale. Penso che questa sia una realtà importante nella nostra città e suggerisco a TUTTI di fare una visita e di acquistare, per piccoli regali, quanto da loro realizzato.

Perché spendere per prodotti industriali e fatti da macchine e realizzati oltre oceano quando proprio a pochi passi da noi ci sono persone che con tanta passione ed impegno lo realizzano a mano uno per uno?

Perché non pensare ad un acquisto per realizzare delle bomboniere che saranno il segno che l’unione di due persone è avvenuta pensando agli “altri” con un piccolo gesto di solidarietà?”.