Pescara, detenzione di droga per spaccio: denunciato 21enne

Il giovane, coinvolto in un incidente con il motorino la notte del 23 luglio, viene trovato in possesso di droga durante una perquisizione domiciliare

PESCARA – Protagonista dell’episodio G.M. 21enne di Pescara, caduto dal motorino la notte del 23 luglio e immediatamente soccorso dal 118 e dagli agenti della Squadra Volante che nel prestare soccorso, hanno rinvenuto addosso al ragazzo un panetto di quasi 100 gr di hashish.

Dopo aver assicurato il trasporto in Pronto Soccorso per le cure del caso, gli operatori di Polizia si sono portati a casa del giovane per una perquisizione domiciliare dove è convivente con i genitori e il fratello.

La perquisizione ha dato esito positivo, infatti in camera da letto, su un mobile sono stati rinvenuti 4 panetti di hashish, su una mensola altra sostanza stupefacente avvolta in cellophane, per un totale di oltre mezzo chilo di droga.

Al momento il ragazzo risulta ancora in degenza presso l’Ospedale di Pescara. Per lui è scattata la denuncia all’A.G. per detenzione di droga ai fini di spaccio e la contestazione al codice della strada.