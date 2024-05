Il 2 giugno Rocca San Giovanni, borgo ricco di storia e cultura, per un giorno diventerà una palestra a cielo aperto

ROCCA SAN GIOVANNI – C’è grande attesa per la Giornata Nazionale dello Sport del Coni che si svolgerà a Rocca San Giovanni il prossimo 2 giugno. È un evento a carattere nazionale per il Coni che coinvolgerà tutte le province d’Italia: per quella di Chieti la scelta quest’anno è caduta su Rocca San Giovanni che ospiterà circa 250 ragazzi pronti a cimentarsi nelle varie discipline sportive previste dalle 9.00 alle 13.00. Saranno presenti quasi tutte le federazioni e discipline associate: una mattinata di sport, allegria e soprattutto divertimento che si svolgerà nel centro e nelle piazze di uno dei borghi più suggestivi d’Abruzzo, situato su un colle roccioso che si affaccia sulla meravigliosa costa dei Trabocchi, ed appartenente al club dei borghi più belli d’Italia.

“Dal Gioco ai Giochi olimpici. Festeggia con noi la Giornata Nazionale dello Sport”: questo lo slogan che recita la locandina dell’evento che anche quest’anno si preannuncia un appuntamento da non perdere per i tantissimi ragazzi desiderosi di vivere lo sport in tutte le sue discipline.

La Giornata Nazionale dello Sport è stata istituita con una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003 e richiama l’attenzione sullo sport con l’invito a partecipare alle tantissime iniziative organizzate sotto la direzione del Coni.

“Sono davvero felice di aver scelto Rocca San Giovanni – afferma il presidente provinciale Coni Chieti Massimiliano Milozzi – vista l’ottima sinergia che sin da subito si è creata con il sindaco Fabio Caravaggio e tutta l’amministrazione comunale, pronti a mettersi a completa disposizione per la buona riuscita dell’evento. Sarà un paese in festa, sicuramente una bella vetrina per lo sport vista la grande adesione arrivata da moltissime federazioni sportive e discipline associate. Ringrazio il mio staff sempre pronto a darmi una mano in queste manifestazioni. Lo sport va diffuso in tutta la provincia, dunque ogni anno sceglieremo un comune diverso dove svolgere la Giornata Nazionale dello Sport del Coni e promuovere le nostre attività”.

«Siamo ovviamente molto felici di essere stati scelti come comune della provincia di Chieti per ospitare questa bellissima giornata – aggiunge il sindaco di Rocca San Giovanni Fabio Caravaggio – Rocca San Giovanni, borgo ricco di storia e cultura, per un giorno diventerà una palestra a cielo aperto: i bambini e i ragazzi potranno così far attività fisica in mezzo ai nostri monumenti. Stiamo puntando molto sullo sport a Rocca San Giovanni. A me lo scorso anno piacque molto l’evento di Fara San Martino e feci subito domanda per ospitare l’edizione del 2024.

Ci siamo poi conosciuti con il presidente Massimiliano Milozzi entrando immediatamente in sintonia ed è nata una bella collaborazione».

L’appuntamento è dunque per il 2 giugno a Rocca San Giovanni.