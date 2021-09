Pescara, denunciato per furto e rilasciato si fa arrestare poche ore più tardi

PESCARA – Tutto in una notte. Un uomo di 43 anni di Pescara, con diversi precedenti penali, è stato sorpreso ieri sera da una Volante in zona Rancitelli mentre armeggiava sul lucchetto che assicurava ad un palo dell’illuminazione pubblica, una bicicletta.

L’uomo ha cercato invano di giustificarsi riferendo agli agenti che quella fosse la sua bici di cui aveva perso le chiavi ma gli agenti lo hanno accompagnato in Questura. P.A. durante il tragitto, all’interno dell’auto di servizio ha minacciato l’equipaggio e ha continuato con lo stesso atteggiamento aggressivo anche all’interno degli uffici della Squadra Volante. Per questo è stato denunciato per furto, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e rimesso in libertà intorno alla mezzanotte.

Intorno alle ore 3.00 di questa mattina, un’altra Volante lo ha notato in un strada del centro della città vicino allo sportello di un’autovettura mentre tentava di aprire la portiera di un’utilitaria.

Gli agenti lo hanno riportato di nuovo in Questura da dove era uscito poco prima e stavolta lo hanno arrestato per il tentativo aggravato di furto e, il Giudice del Tribunale di Pescara nel corso dell’udienza di oggi, ha disposto per lui l’applicazione della misura cautelare della detenzione in carcere: P.A. è in viaggio verso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.