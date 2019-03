Pescara, deiezioni canine: al via la campagna di sensibilizzazione 2019

Marchegiani e Teodoro: “Saremo nei parchi a fare sensibilizzazione per risolvere quello che sta diventando un problema serio di decoro urbano”

PESCARA – Il Comune torna a sensibilizzare la cittadinanza perché non abbandoni in strada le deiezioni dei propri animali. Una campagna in sinergia fra l’Assessorato all’Igiene e Decoro Urbano, quello alla Tutela del Mondo Animale e anche quello alla Polizia Municipale.

L’assessore all’Igiene Urbana del Comune di Pescara, Paola Marchegiani e l’assessore alla Polizia Municipale e Tutela del Mondo Animale, Gianni Teodoro in una nota riferiscono quanto segue:

“Lavoreremo anche insieme alla municipalizzata Attiva, con la quale abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione e di contrasto al problema delle deiezioni canine, scegliendo una linea di tutela degli animali, come il titolo scelto dimostra. “Poi finisce che se la prendono con me” è l’invito stampato sui materiali che verranno distribuiti e diffusi nei parchi, nelle aree di sgambettamento, negli ambulatori veterinari, nei pet shop, presso le grandi distribuzioni e all’Urban Box di Piazza Salotto.

Sono stati preparati pieghevoli e locandine che hanno lo scopo di sensibilizzare i proprietari al rispetto dell’ambiente, della città e alla civile convivenza, addossandosi la propria parte di competenza nella tutela del bene comune e senza colpevolizzare i nostri amici a quattro zampe. Sensibilizzazione, ma anche sanzioni per chi si comporta male: marciapiedi, aiuole, spazi verdi della città sono purtroppo costellati di tracce del passaggio degli animali che a causa dei propri padroni vengono percepiti in modo diverso, fastidioso, così come finiscono ingiustamente nel calderone anche i proprietari che invece rispettano le regole e puliscono dove i cani, loro malgrado, sono costretti a sporcare.

L’obiettivo della campagna è persuadere chi non raccoglie le deiezioni a cambiare comportamento, scollare l’indifferenza di chi sporca uno spazio urbano che è di tutti e anche suo, di chi ignora le normative che puniscono comportamenti simili e in barba a quella civile convivenza che riconosce le libertà di tutti in nome di buon senso e rispetto reciproco.

Il dovere di pulire dove sporca il proprio cane è disciplinato anche dall’articolo 29 del Regolamento per la Tutela del Benessere degli Animali e per questo, a completamento del progetto, è prevista l’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale, con un conseguente giro di vite per chi viola le regole.

Vogliamo confidare nella collaborazione della città, che non è solo segno di partecipazione attiva, ma di attenzione al bene comune cioè di tutti, nessuno escluso”.