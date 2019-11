Pescara, danni grandine: ecco 300mila euro per le case popolari

Liris: “Una promessa mantenuta a testimonianza della grande attenzione e sensibilità che abbiamo sia per le complesse problematiche legate all’edilizia residenziale pubblica che a quella attinente ai gravi danni da maltempo”

PESCARA – “Stanziati trecento mila euro per interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati popolari del Comune di Pescara, per far fronte ai danni causati dalla grandinata del 10 luglio scorso. Esprimo grande compiacimento per un importante risultato realizzato dal Governo Marsilio”.

Così il capogruppo in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, sull’odierna delibera della Giunta regionale che, su proposta dell’assessore al Bilancio, Guido Quintino Liris e a firma degli assessori Mauro Febbo, Nicoletta Verì, Piero Fioretti, Nicola Campitelli ed Emanule Impudente, ha predisposto l’attesa assegnazione dei fondi.

“Una promessa mantenuta – dichiara l’assessore Liris – a testimonianza della grande attenzione e sensibilità che abbiamo sia per le complesse problematiche legate all’edilizia residenziale pubblica che a quella attinente ai gravi danni da maltempo”. “Mentre altri continuano a fare demagogia – conclude Testa – propinando selfie in lungo e in largo nei vari quartieri della case popolari della città, noi produciamo fatti”.