Giulianova, Via Montello: partiti interventi sul manto stradale

Di Candido: “Finalmente partono i lavori su alcune delle vie più rovinate della città, sono necessari al fine di restituire alla città alcune delle arterie stradali più frequentate, come via Montello”

GIULIANOVA – Sono partiti lunedì 25 novembre i lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie particolarmente rovinate della città, nell’ambito del piano asfalti. Nella giornata di lunedì verranno avviate le fasi di preparazione dei vari cantieri stradali a partire da Via Montello che, dalle ore 7.00 di martedì 26 novembre fino alle ore 18.00 di venerdì 29, verrà completamente interdetta al transito veicolare (ad eccezione dei residenti) nel tratto compreso tra l’incrocio con Viale dello Splendore/Via Acquaviva e la Strada Statale 16.

Nel mese di dicembre altre strade cittadine verranno interessate dai lavori del piano asfalti. A partire dalle ore 7.00 di lunedì 02 dicembre, si procederà con l’esecuzione dei lavori su Via Falgioni, con divieto di sosta e di circolazione delle autovetture fino a giovedì 5 dicembre. I lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno, successivamente, Via Prato e Via S. Nicolai.

“Finalmente partono i lavori su alcune delle vie più rovinate della città – dichiara l’Assessore alla Manutenzione Giampiero Di Candido – ci scusiamo fin da ora con i cittadini per gli inevitabili disagi dovuti all’interruzione del traffico veicolare per permettere il regolare svolgimento delle operazioni di rifacimento degli asfalti, ma questi interventi sono necessari al fine di restituire alla città alcune delle arterie stradali più frequentate, come via Montello”.