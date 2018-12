PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara nei confronti di P.S., 51enne originario di Magliano Sabina (RI), il quale, dopo essere stato rintracciato dagli Agenti della Squadra Mobile, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la propria abitazione per espiare una pena detentiva domiciliare di 7 mesi e 8 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole e condannato per reati inerenti gli stupefacenti ed il patrimonio.

Nella stessa giornata, medesimo personale ha altresì eseguito un ordine di espiazione di pena detentiva di 1 anno e 4 mesi in regime domiciliare nei confronti di D.A.L. 55enne pescarese, in quanto riconosciuto colpevole in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti.