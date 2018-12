Pescara, arrestato 27enne: ai domiciliari per droga

PESCARA – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara – Ufficio esecuzioni Penali nei confronti di S.S., 27enne pescarese, il quale, dopo essere stato rintracciato dagli Agenti della Squadra Mobile, è stato tratto in arresto e accompagnato presso la propria abitazione per espiare una pena detentiva domiciliare di 7 mesi e 17 giorni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole e condannato per reati inerenti gli stupefacenti.

