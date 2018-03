Pescara, Corso Vittorio: il sindaco annuncia la riapertura al doppio senso di marcia

PESCARA – Nella seduta comunale di oggi,7 marzo 2018,il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha annunciato la riapertura a breve di Corso Vittorio al doppio senso di marcia, alla presenza di una folta delegazione di commercianti. Durante la riunione il sindaco ha anche palesato l’intenzione di sperimentare pedonalizzazioni in alcune zone della città già vocate e interessate da provvedimenti simili, come via Cesare Battisti e la riviera in periodo estivo e in corrispondenza di eventi capaci di rendere attrattiva la città.

Su tale tema così si sono espressi l’assessore alle Attività Produttive,Giacomo Cuzzi e il presidente della Commissione Consiliare Commercio,Piero Giampietro:

“La riapertura al traffico di corso Vittorio Emanuele era un impegno assunto pubblicamente con la città e andava onorato. La ferita aperta dal centrodestra senza alcun coinvolgimento di cittadini e operatori economici andava sanata, in quanto chiudere una strada senza creare alternative vuol dire semplicemente spostare il traffico altrove: pensiamo all’inquinamento subito in questi anni dai residenti di Via Ferrari.

La presenza di una nuova strada come via Misticoni, aperta dalla nostra Amministrazione, consente di programmare su diverse opzioni il necessario potenziamento del trasporto pubblico locale di massa e veloce, sul quale il centrosinistra vuole e deve investire.

Oggi annunciamo però anche un altro provvedimento atteso da tempo, la prosecuzione della pedonalizzazione di via Cesare Battisti fino a via De Amicis, un’area preziosa per la vocazione ricettiva e ricreativa della città”.