Pescara, Coronavirus: chiusi gli sportelli degli uffici commerciali Aca

PESCARA – L’ACA S.p.A. è in prima linea nell’emergenza per garantire la continuità e l’efficienza del servizio idrico, che è prerequisito per l’attuazione delle misure di igiene, pertanto, a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si informa che tutti gli Sportelli degli uffici commerciali e Sportelli del Recupero crediti di ACA SpA rimarranno chiusi al pubblico fino al 13 marzo 2020.

La chiusura, in questo momento di emergenza sanitaria per il coronavirus, si rende necessaria, anche per la vostra sicurezza, per evitare l’affollamento e lo stazionamento presso la sala d’attesa così come richiesto dalle linee guida del ministero della salute.

Per garantire la continuità del servizio all’utenza (pratiche relative all’utenza attinenti il servizio commerciale e recupero crediti) saranno evase attraverso i seguenti canali di comunicazione:

telefonare al numero verde 800890541 (SOLO DA TELEFONO FISSO)

085/9395862 (DA CELLULARE)

mail all’indirizzo: backoffice@aca.pescara.it

ulteriori numeri telefonici:

RECUPERO CREDITI: 0854178248, 0854178284, 0854178305

SPORTELLO CHIETI: 0871402055

SPORTELLO FRANCAVILLA: 085810661

SPORTELLO PESCARA: 0854178288, 0854178245, 0854178309

In caso di ulteriori proroghe della data di chiusura la Direzione ACA S.p.A. informerà tempestivamente attraverso tutti i canali di comunicazione a Sua disposizione.