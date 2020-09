Pescara Calcio: i convocati per la partita contro il Chievo

PESCARA – Domani, sabato 26 settembre alle ore 14 si gioca Pescara – ChievoVerona, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Il tecnico biancazzurro, Massimo Oddo ha scelto i convocati biancazzurri per la partita. Andiamo a vedere la lista diffusa sul sito ufficiale della società. Ricordiamo che l’incontro si potrà seguire in diretta con la cronaca offerta da Calciomagazine a partire dall’ingresso in campo delle due squadre.

CONVOCATI BIANCAZZURRI PER PESCARA – CHIEVOVERONA

1 FIORILLO Vincenzo

22 DEL FAVERO Mattia

38 RADAELLI Nicolò

3 ELIZALDE Edgar

5 DRUDI Mirko

19 MASCIANGELO Edoardo

6 SCOGNAMIGLIO Gennaro

21 VENTOLA Christian

44 JAROSZYNSKI Pawel

2 BELLANOVA Raoul

40 OMEONGA Stephane

31 BUSELLATO Massimiliano

8 MEMUSHAJ Ledian

10 VALDIFIORI Mirko

20 CRECCO Luca

88 DIAMBO Amadou

18 BELLONI Nicolas

7 BOCIC Milos

77 CETER Damir

23 DI GRAZIA Andrea

11 GALANO Cristian

27 RICCARDI Alessio

24 CAPONE Christian

ODDO ALLA VIGILIA DEL MATCH (VIDEO)

“Dei nuovo qualcuno è pronto. Bellanova e Jaroszyński sono ok dal punto di vista fisico. Capone no. Il primo sarà titolare mentre l’ex Salernitana partirà dalla panchina. Omeonga lo conoscevo ma ora sto scoprendo altre sue qualità e si rivelerà molto importante per noi. Per fare bene ci vuole l’alchimia giusta. Non bastano i nomi, ma servono tante cose messe insieme. Memushaj? È recuperato, verrà in panchina. Diambo? Abbiamo giovani bravi non solo lui. Non dobbiamo farli bruciare. Ho sentito paragoni importanti per lui. Ma deve crescere con calma e lavorando bene. E ci sono giocatori esperti in gruppo che conoscono bene la categoria. Io sono molto motivato e non mi sento responsabile per quello che è successo l’anno scorso.

Negli annali resterà scritto Oddo retrocesso ma non mi sento responsabile. Formazione fatta, ma non vi dico tutto. Se sono emozionato domani? Certo, ci mancherebbe. Mercato? Siamo a posto così. Anche se un altro attaccante e un centrale difensivo potrebbero servire. Il Chievo? Squadra importante anche se ha avuto dei problemi legati al Covid ultimamente. Sarà una partita molto difficile e sono curioso di capire cosa succederà. Rosa ampia? Un allenatore è felice quando ha tante alternative. Partiamo ventesimi in classifica e dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. Andiamo step by step. Personalmente vorrei dare un’identità alla squadra. Al momento Spal, Monza e altre sono inarrivabili per noi. Umiltà la parola chiave. 1000 spettatori? Per me è inutile e mette in difficoltà la società”.

Grafica tratta dal sito ufficiale della Pescara Calcio