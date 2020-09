Raccordo autostradale 12 “Chieti-Pescara”: ultimazione lavori

Con l’avvio di queste ultime attività, si completa l’intero intervento di rifacimento della pavimentazione – del valore complessivo di circa 500 mila euro – lungo una tratta di oltre 3 km

CHIETI – A partire da lunedì 28 settembre prenderà il via l’ultima parte dei lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione sul Raccordo Autostradale 12 “Chieti-Pescara”; nel dettaglio, le attività interesseranno la tratta dal km 11,000 al km 14,700, in direzione di Chieti, con la realizzazione di nuovo asfalto drenante e della relativa segnaletica orizzontale ad alta rifrangenza ed elevata visibilità anche in caso di pioggia.

L’intervento – per la cui esecuzione si rende necessaria l’istituzione del restringimento di carreggiata – si concluderà entro giovedì 1° ottobre, salvo condizioni meteo avverse, e permetterà di ultimare la ripavimentazione completa di una tratta lunga oltre 3 km, per un investimento complessivo di circa 500 mila euro.

Al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti, Anas consiglia i seguenti percorsi alternativi:

per la circolazione proveniente da nord sulla SS 714 in direzione Chieti, uscita consigliata aeroporto e successivamente Via Tiburtina in direzione Chieti;

per la circolazione proveniente da sud SS 714 in direzione Chieti uscita consigliata aeroporto e successivamente Via Tiburtina in direzione Chieti.

Il personale Anas, presente in loco provvederà alle segnalazioni ed alla assistenza agli utenti.

Gli interventi permetteranno di implementare le condizioni di confort e sicurezza per l’utenza lungo uno dei più importanti assi viari regionali.

Successivamente, i lavori di realizzazione di nuova pavimentazione interesseranno la SS714 Tangenziale di Pescara tra il km 10,000 e 20,600, nei territori comunali di Pescara e Francavilla al Mare, con un investimento previsto di ulteriori 500 mila euro.