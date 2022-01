Pescara, controlli green pass: multati due clienti di un bar

Gli operatori della Squadra Volante hanno anche disposto l’immediata chiusura del bar per la durata di cinque giorni

PESCARA – Ieri pomeriggio, nel corso dei controlli disposti giornalmente dal Questore Luigi Liguori, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme attualmente in vigore per contenere la diffusione del Covid-19, la Polizia di Stato ha controllato un bar di Pescara, accertando che vi erano due avventori sprovvisti di green pass che stavano consumando seduti ad un tavolino.

Pertanto, gli operatori della Squadra Volante che hanno proceduto all’accertamento, hanno sanzionato i due clienti e il titolare dell’attività che ha l’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde da parte dei clienti.

Per questi motivi, è stata disposta l’immediata chiusura del bar per la durata di gg. 5, come previsto dall’art. 4 comma 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22.07.2020.