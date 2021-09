Pescara, consegnate oggi oltre 8mila dosi del Vaccino Moderna

PESCARA – Poste Italiane è di nuovo operativa nella distribuzione dei vaccini in Italia. In questi giorni, 34 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier sono in consegna su tutto il territorio nazionale per recapitare, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, 416.700 dosi del vaccino Moderna.

In Abruzzo, i furgoni SDA hanno fatto tappa nella mattinata di oggi, martedì 7 settembre, all’Ospedale Santo Spirito di Pescara per consegnare 8.800 dosi del vaccino.

Oltre all’Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, sono in consegna in Sicilia, Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trento, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Puglia, Campania, Toscana e Umbria.

Al termine di questa nuova tornata di consegne, la trentaseiesima dal mese di gennaio, SDA avrà portato a destinazione più di 14 milioni di dosi di vaccino.