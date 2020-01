Pescara, “Città che guarda al futuro”: un bilancio dei sei mesi di governo

PESCARA – Il Comune di Pescara ha prodotto una slide riepilogativa dei 6 mesi di governo. Tra i punti trattati quelli riguardanti Mare e fiume, Lavori Pubblici, Sostenibilità e Qualità Ambientale, Bilancio e Patrimonio, Sicurezza, Politiche Sociali e Abitative, Mobilità e Sicurezza Stradale, Efficienza Amministrativa e Gestionale, Cultura e Sport, Grandi Eventi e Turismo, commercio. Eccoli di seguito elencati con i dettagli delle operazioni più importanti portate a termine.

Mare e Fiume (€ 32.000.000)

La nuova amministrazione ha posto il recupero marino ambientale del mare e del fiume al primo posto nella consapevolezza che questo obiettivo rappresenti la base per il rilancio della città in senso economico, sociale e culturale.

– Iscrizione al programma per portare a Pescara la Bandiera Blu della Fee;

– A luglio 2019 avviata l’Operazione Mare Pulito: tavolo di concertazione contro l’inquinamento, con Arta, Aca, sindaci e amministratori dei comuni e degli enti con competenze sul corso del fiume Pescara, per giungere a un protocollo d’intesa.

– Definizione dell’iter per la pubblicazione dei bandi per raddoppiare la capienza del depuratore (8 milioni di euro) e per la realizzazione di 9 vasche di prima pioggia (22 milioni di Euro) lungo il corso del Pescara;

– Riqualificazione dell’area occupata dalla Lega Navale Italiana per un intervento finanziario di circa 1,4 milioni di euro.

6 mesi al governo della Città che amo

Lavori Pubblici € 2.570.000 (1.530.000 già investiti)

Il primo impegno è stato quello di sbloccare, anche in estate, alcuni lotti di cantiere che, per una vicissitudine o per l’altra avevano subito stop e rallentamenti, causando disagi ai cittadini.

Sistemazione della parte sud di via Pepe, direzione mare, con la realizzazione della pista ciclabile. Proprio sulla ciclabilità intendiamo lavorare con grande attenzione, anche alla luce del finanziamento di 330mila euro recentemente ottenuto che consentirà di completare il Pums. Completata la rotonda di via Caduti di Nassiryia, i cui lavori, sono stati ripresi dopo l’adeguamento del Progetto. Entro gennaio 2020 arriveranno al traguardo i lavori del Parco dello Sport in via Rigopiano.

Per la riqualificazione di parte di via del Santuario sono stati utilizzati avanzi di amministrazione per 200.000 euro. Per Borgo Marino Sud, nel progetto che comprende anche piazza Caduti del Mare, la spesa prevista è di 915.000 euro. Per la riqualificazione di altre strade e piazze cittadine sono stati utilizzati circa 830.000 euro. Per lo Skate Park l’impegno previsto è di 150.000 euro

di fondi regionali. Il lotto complessivo di lavori su via Arapietra comprende anche via Colli Innamorati, strada Colle San Donato e strada vicinale San Michele (totale di 500.000 euro); 229.000 euro l’impegno attuale per piazza Nilde Iotti.

Sostenibilità e Qualità Ambientale (€ 1.520.000)

Nell’ambito dei lavori di adeguamento di vie e piazze, sono stati introdotti interventi di arredo urbano a verde, rifacimento di spazi a giardino e la bonifica dei sottoservizi e il recupero di spazi pubblici non utilizzati.

– Cura delle aiuole di piazza Salotto e via Nicola Fabrizi curato dal volontari del verde in collaborazione con il Servizio comunale ai giardini, il tutto senza esborso di somme da parte del Comune ma con l’intervento di personale diretto;

– Chiusura mercatino etnico, per il suo totale ed evidente non utilizzo. L’amministrazione sta valutando tra due o tre ipotesi di impiego dell’area ad altri scopi;

– Pulizia tombini e sottopassi, un’operazione a vastissimo raggio che ha praticamente coperto la quasi totalità del territorio comunale come mai in precedenza;

– Piano per la pubblica illuminazione, Piano Verde e Patrimonio immobiliare scolastico messo a regime per la piena funzionalità;

– Riqualificazione energetica del patrimonio comunale (51 scuole, 4 palestre, 9 centri sportivi, 7 uffici comunali).

Bilancio e Patrimonio (€ 132.000.000)

Dopo oltre 15 anni l’Amministrazione ha approvato nei termini delle scadenze di legge il bilancio preventivo pluriennale 2020-2022. L’Ente inoltre è orientato a mettere a reddito l’importante patrimonio immobiliare di cui dispone.

-Per l’annualità 2020 il pareggio è raggiunto a 120.000.000 di Euro, ciò permette un’attività di programmazione e gestione su basi certe;

– Ricognizione del Patrimonio presso il Mef che ha certificato la consistenza dei beni di proprietà dell’Ente;

– Nuovo Piano di alienazione che prevede la cessione nel 2020 di 70 immobili per un valore di circa 12 milioni di Euro;

– Concessione in locazione all’Ateneo d’Annunzio dei locali della nuova Sala studio in via Tirino.

Sicurezza (€ 1.405.000 al 31/12/19)

La crescente percezione di insicurezza tra i cittadini, la presenza di sacche di degrado sociale e di conseguente emarginazione ha imposto all’amministrazione – in accordo con le forze di polizia – scelte tese alla prevenzione di reati legati allo spaccio di droga e alla criminalità in generale.

– Liberati 22 alloggi abusivamente occupati da non aventi diritto, in alcuni casi anche con precedenti penali;

– Sistema di videosorveglianza digitalizzato con l’aggiunta di 270 nuove telecamere e 5 sistemi ù di videosorveglianza nelle scuole;

– Dopo l’utilizzo a tempo determinato in estate e il completamento dell’iter nei mesi scorsi, scattano i nuovi inserimenti nella Polizia Municipale previsti dal Piano di Assunzioni.

E’ un passaggio fondamentale verso l’attivazione del Poliziotto di prossimità e del turno h24.

– Nuovi presidi di Polizia Municipale insediati nell’area di risulta presso i vecchi Silos sulle aree di risulta e al quartiere Fontanelle, centri di ascolto anche a Zanni e Rancitelli.

Politiche Sociali e Abitative (€ 14.540.000)

L’amministrazione pone al centro della sua azione i principi della solidarietà e del sostegno alle fasce più deboli, limitando il più possibile il vagabondaggio potenziando i dormitori e le mense pubbliche.

– “Abitare i luoghi”, ossia l’acquisizione al patrimonio dell’ente, di ben 6 immobili confiscati alla criminalità e da destinare a funzioni di inclusione sociale e ospitalità per persone sole e in difficoltà;

– “Piano sociale di zona”, approvazione del piano di ambito ECAD 15;

– “Piano Freddo”, con l’intervento del Comune a sostegno di senza tetto e poveri per fornire pasti, un luogo dove dormire e al calo per tutto il periodo più freddo dell’anno;

– Mese dell’Affido e dell’Accoglienza;

– Istituzione di un tavolo permanente di confronto con associazioni e strutture di volontariato;

– Nuovo bando di Edilizia residenziale pubblica nel rispetto della Legalità: precedenza a chi ha effettivamente bisogno e diritto, con scadenza biennale delle graduatorie.

Mobilità e Sicurezza Stradale

Nelle more della revisione del Piano Urbano della Mobilità (PUM), l’amministrazione ha intanto avviato una serie di interventi finalizzati alla sicurezza stradale per automobilisti, ciclisti e pedoni:

– Ridefinizione del sistema delle ZTL, con il superamento di alcuni elementi di conflittualità (su viale Regina margherita in particolare);

– Allocazione dei primi semafori intelligenti agli incroci Via Venezia-C.so Vittorio Emanuele e Via Ravenna-C.so V.Emanuele;

– Urban Award assegnato alla città di Pescara a Milano per le buone pratiche sulla mobilità sostenibile, ritirato dal Sindaco Masci;

– Sviluppo della rete ciclopedonale.

Efficienza Amministrativa e Gestionale

Con l’obiettivo di perseguire la piena efficienza di funzioni, l’Amministrazione ha ridisegnato la Macrostruttura dell’Ente.

Individuate 3 aree strategiche:

– Città Vivibile;

– Citta Vitale;

– Citta Intelligente.

La definizione del PIANO DELLE ASSUNZIONI ha dotato l’Ente delle risorse umane necessarie al perseguimento dei propri obiettivi di programma e di mandato.

Cultura e Sport

L’Amministrazione ha voluto restituire a Pescara l’immagine di Città sede di eventi sportivi di respiro internazionale come volano per la promozione del territorio e della sua economia.

– A settembre 2019 lo straordinario successo, con grande interesse anche dei media nazionali, per la rassegna “D’Annunzio Week – La Festa della Rivoluzione “, a 100 anni dell’impresa di Fiume;

– A settembre la giornata delle Culture ebraiche:

– Nel programma dell’assessorato alla Cultura, spiccano musicisti di fama internazionale che hanno raggiunto Pescara durante la proposta natalizia: su tutti citiamo i concerti eseguiti dai maestri Luigi Piovano e Paolo Zinno;

– “Race for the Cure”: passeggiata sportiva cui hanno partecipato 5000 persone;

– Definito il budgeting e il piano operativo dei campionati europei di beach-handball che si terranno nell’estate 2020 a Pescara.

– Nel 2019, avviati gli iter per la riqualificazione della sede della Lega Navale Italiana e dello storico Circolo tennis di Viale Marconi, oltre ad attenzionare tutta l’impiantistica cittadina;

– Riaperto all’attività natatoria da parte della Regione l’impianto delle piscine Le Naiadi.

Grandi Eventi e Turismo (€ 560.000)

Nella parte finale dell’anno appena trascorso, sono state concentrate manifestazioni caratterizzate da originalità e qualità della proposta di spettacolo e intrattenimento, con una attenzione particolare rivolta ai bambini e alla solidarietà.

– “Luci d’artista” nelle vie del centro cittadino;

– L’allestimento in piazza della Rinascita del Dome Theatre, una cupola geodetica al cui interno si sono svolti concerti di prestigio, spettacoli e dove, dal 20 dicembre, è stato allestito il riuscitissimo set del “Fantabosco” con animazioni, laboratori, corsi e tanto altro ancora a disposizione dei bambini (le somme ricavate sono state interamente donate alla struttura di Neonatologia dell’ospedale);

– Capodanno di Pescara: nelle giornata del 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020, si sono alternati sul palco di Pescara allestito sulle aree di risulta – lato nord – con gli artisti Vemo, Milo Vallone, Marco Papa. Billy Bros, Matthew Lee, “Made in Sud” e gli “Stadio”;

– Concerti di Enrico Ruggeri e Mogol (nel cartellone di “Dannunzio Week”);

– Dicembre 2019/settembre 2020 è il periodo lungo il quale si snoderà presso l’Aurum di Pescara la mostra “Disobbedisco” a 100 anni dall’impresa di Fiume.

Commercio

L’amministrazione ha puntato in maniera forte sul rilancio delle attività commerciali, per restituire a Pescara il suo tradizionale ruolo identitario e riaffermare la sua vocazione di Città guida dell’economia regionale.

– Attivato il tavolo permanente sul commercio con i rappresentanti delle associazioni di categoria per lo studio di tutta una serie di iniziative utili al rilancio del commercio cittadino;

– Studio per il rilancio del Centro Commerciale Naturale;

– In estate grande successo per la manifestazione “Shopping nel centro cittadino” con negozi aperti al pubblico fino a tardi ed eventi di spettacolo nelle vie del cuore del commercio pescarese;

– Primo intervento di manutenzione eseguito presso lo storico mercato coperto di Via Bastioni in attesa di una più ampia progettualità.