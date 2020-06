Pescara, cessione di droga: arrestato un 30enne dalla Polizia

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile, nell’ambito di un servizio di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, si è appostato nei pressi del domicilio di un pregiudicato che, da una preliminare attività informativa, era risultato verosimilmente dedito ad attività di spaccio. Poco dopo infatti, gli operatori lo hanno notato proprio durante la cessione di un involucro.

L’individuo identificato per F.V. 30enne pescarese, è stato quindi immediatamente fermato e trovato in possesso di droga del tipo marijuana. Il rinvenimento ha comportato una successiva attività di P.G. nell’abitazione dello stesso, a seguito della quale sono stati rinvenuti ulteriori 31 grammi di stupefacente nonché materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al P.M. di turno che ne disponeva il trasferimento presso la Casa Circondariale di Chieti a disposizione dell’A.G. procedente.