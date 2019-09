Pescara vs Cesena, sfida a squadre per Imprò: ecco quando

Il 4 ottobre la Scuole di Improvvisazione Teatrale Estrodestro aprirà la sua stagione portando in scena la sfida spettacolo di improvvisazione teatrale più giocata in Italia

PESCARA – Venerdì 4 ottobre la Scuole di Improvvisazione Teatrale Estrodestro, che da anni si occupa di diffondere l’arte dell’improvvisazione teatrale in Abruzzo, aprirà la sua stagione portando in scena la sfida spettacolo di improvvisazione teatrale più giocata in Italia, un format dell’Associazione Nazionale IMPROTEATRO.

In scena due squadre di attori si sfidano alla migliore improvvisazione, senza testo e armati della sola fantasia, improvvisano personaggi, situazioni e storie sempre diverse prendendo spunto dai suggerimenti chiesti al pubblico.

Le squadre, nel corso dello spettacolo, cercheranno di guadagnarsi il favore degli spettatori, i quali esprimono una preferenza attraverso un cartoncino numerato alla fine di ogni improvvisazione.

Gli attori porteranno il pubblico a scoprire che, nonostante il prevalere finale di una delle due squadre, il vero vincitore è lo spettacolo e il divertimento.

Un Presentatore conduce la gara ed illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, la Musica scalda la platea e fa salire la tensione sul palco, un inflessibile Giudice di gara garantisce la qualità e la correttezza dell’incontro intervenendo in modo severo, ma sempre spettacolare con gli attori e il pubblico.

Lo spettacolo si svolgerà al nuovo Teatro Gianni Cordova, in Via Giovanni Bovio 446 (zona Piazza Duca degli Abruzzi) a Pescara con inizio alle ore 21:00.

Per quanto riguarda le attività, stanno avendo luogo le lezioni di prova di Teatro (ogni mercoledì) e di Improvvisazione (ogni giovedì) sia per adulti che per bambini/ragazzi.

Per informazioni e prenotazioni:

ESTRODESTRO

www.estrodestro.com

www.facebook.com/estrodestro

Cell. 347.6584129

info@estrodestro.com