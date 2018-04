Daniele Chiffi arbitrerà la sfida Pescara – Cesena

PESCARA – Sarà il fischietto padovano, Daniele Chiffi ad arbitrare domani la sfida di campionato tra Pescara e Cesena. Sarà coadiuavato dai signori Dario Cecconi della sezione di Empoli e Marco Chiocchi della sezione di Foligno, quarto ufficiale Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Solo un precedente nella sfida contro l’Avellino finita 2-1 per i biancazzurri. Quattro i cartellini sventolati, tre per la squadra irpina. Il match al via alle ore 15 sarà valido per la 39ma giornata del campionato di Serie B e si potrà seguire LIVE su questo portale con la webcronaca a partire dalle 14.15 con le formazioni ufficiali.

IL CAMMINO

A tre giornate dalla fine la situazione in classifica si è fatta più rosea per il delfino che tuttavia non deve sottovalutare il fatto di essere pochi punti sopra la zona playoff. Centrare il bottino pieno nel match di domani potrebbe significare avere messo una seria ipoteca sulla salvezza. Questo anche considerando che l’avversario ha soli 3 punti in meno e non può permettersi ulteriori passi falsi. Nella gara di andata fu la squadra di Castori a imporsi 4-2 al termine di una partita che aveva visto i biancazzurri per due volte andare in vantaggio. Fatale il finale di gara con Moncini decisivo con il suo ingresso in campo a portare il risultato sul 3-2.

CARRIERA

Ingegnere gestionale, nato a Padova il 14 Dicembre del 1984, a soli 33 anni annovera 85 partite in serie B, 38 partite in serie C di cui 2 play-off e un play-out e ben 9 partite in serie A il cui esordio avviene nel maggio 2014 in Sapdoria Napoli terminate 2-5. Nel Luglio 2017 gli viene assegnato il premio Presidenza AIA 2017 in qualità di miglior arbitro di stagione della serie cadetta. Nella stagione corrente ha diretto 19 partite, di cui 2 serie A, 1 Coppa Italia e 16 serie B, estraendo 71 cartellini gialli e 2 espulsioni.

Foto di Daniele Chiffi fonte sito ufficiale Pescara Calcio