Diretta Pescara – Cesena: dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 15 marzo alle 21 si gioca Pescara – Cesena, gara valida per la 32° giornata di Serie C. Dove poter vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per la trentaduesima giornata del Girone B di Serie C é Pescara – Cesena, che si gioca martedì 15 marzo, in turno infrasettimanale, con calcio di inizio previsto per le ore 21. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Pescara – Cesena

PESCARA: 22 Sorrentino, 7 D’Ursi, 9 Ferrari, 13 Zappella, 18 Drudi, 19 De Risio, 20 Pontisso, 21 Pompetti, 28 Ingrosso, 38 Frascatore, 97 Clemenza. A disposizione: 14 Iacobucci, 33 Di Gennaro, 5 Illanes, 8 Memushaj, 11 Cernigoi, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 29 Nzita, 40 Delle Monache, 43 Blanuta, 52 Chiarella, 68 Ierardi. Allenatore: Gaetano Auteri

CESENA: 33 Nardi, 2 Candela, 5 Steffè, 8 Ardizzone, 9 Caturano, 10 Pierini, 15 Ciofi, 16 Ilari, 20 Bortolussi, 27 Gonnelli, 30 Favale. A disposizione: 22 Benedettini, 60 Pollini, 3 Maddaloni, 6 Brambilla, 11 Pittarello, 14 Berti, 28 Pogliano, 31 Frieser, 35 Allievi, 99 Tonin. Allenatore: William Viali

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pescara – Cesena, valida per la trentaduesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

I convocati del Pescara

33 Di Gennaro Raffaele, 14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 23 Cancellotti Tommaso, 18 Drudi Mirko, 38 Frascatore Paolo, 68 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 13 Zappella Davide, 19 De Risio Carlo, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 7 D’ursi Eugenio, 40 Delle Monache Marco, 17 Rauti Nicola, 9 Ferrari Franco

Le dichiarazioni di Auteri alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico biancazzurro Gaetano Auteri ha parlato gara importantissima per migliorare la posizione in classifica e detto che non ci sono non ci altre alternative alla vittoria. Non sarà decisiva perché mancheranno altre partite e ci saranno altri scontri diretti in campionato ma comunque molto importante. Pensa che il Cesena è sia una squadra che fa un ottimo possesso palla, organizzata, con ottime individualità; di livello ma comunque alla portata. Si augura di sentire l’affetto del pubblico come la tifoseria pescarese sa fare.

Le dichiarazioni di Viali alla vigilia

“Domani sarà una partita importantissima e molto delicata: abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è il terzo posto e vogliamo mantenerlo”. William Viali ha presentato così il match contro il Pescara, un crocevia fondamentale nella corsa verso il miglior piazzamento in chiave play off: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di eccezionale per essere qui ed è giusto che vogliano giocarsela fino alla fine. Il Pescara ha grande qualità e non perde in casa da ottobre, ma noi arriviamo in un momento positivo e mi aspetto quindi una gara aperta tra due squadre che faranno di tutto per superarsi. Virtus Entella e Pescara sono squadre di altissimo livello, ma dobbiamo stare concentrati su di noi: le incontriamo entrambe, una fuori e una in casa, e dovremo essere bravi a giocarci queste gare al massimo. La formazione? Domani il ritmo sarà fondamentale, ma credo che chi ha giocato ultimamente stia bene. Ogni punto può cambiare tutto, quindi è importante dare il massimo in ogni singola gare”

L’arbitro

A dirigere il match sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Mattia Politi di Lecce e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria; quarto uomo ufficiale Simone Pistarelli della sezione di Fermo.

La presentazione del match

I padroni di casa sono reduci dalla successo esterno di misura contro l’Olbia e sono terzi, a pari merito con l’Entella, a quota 53 punti e con un cammino di quattordici partite vinte, undici pareggiate e sei perse, con quarantaquattro reti segnate e trentatré incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta siglando sette reti e incassandone quattro. I romagnoli vengono dal successo ottenuto sul campo della Pistoiese e sono terzi in classifica con 58 punti, frutto di sedici vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte, con quarantadue gol fatti e ventidue subiti. Il bilancio del Cesena nelle ultime cinque partite giocate é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitte con cinque gol fatti e tre subiti. All’andata, lo scorso 8 novembre, finì 1-0 in favore della squadra di Viali.

QUI PESCARA – Auteri recupera Drudi, che ha scontato la giornata di squalifica ma perde Veroli, fermato a sua volta dal Giudice sportivo.Ancora out Diambo. Probabile modulo 4-2-3-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore. In mediana Zappella e Di Risio; sulla trequarti Clemenza, Pontisso e D’Ursi, di supporto all’unica punta Ferrari.

QUI CESENA – Indisponibili Rigoni, Missiroli, Calderoni, Mulé e Zecca. Probabile modulo 4-3-2-1 con Nardi tra i pali e difesa composta da Candela, Gonnelli, Pogliano e Favale. A centrocampo Steffé, Ilari e Ardizzone. Sulla trequarti Caturano, di supporto alle punte Bortolussi e Pierini.

Le probabili formazioni di Pescara – Cesena

PESCARA (4-2-3-1): Sorrentino; Cancellotti, Drudi, Ingrosso, Frascatore; Zappella, De Risio; Clemenza, Pontisso, Ferrari,, D’Ursi. Allenatore: Auteri

CESENA (4-3-2-1): Nardi; Candela, Gonnelli, Pogliano, Favale, Steffè, Ilari, Ardizzone; Caturano, Pierini; Bortolussi. Allenatore: William Viali.