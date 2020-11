Pescara Calcio: ripresa allenamenti, biancazzurri convocati dalle Nazionali

PESCARA – Ripresa dei lavori in casa Pescara al Delfino Training Center in vista della settimana di stop Campionato Serie BKT. Lavoro di prevenzione in palestra, esercizi di attivazione e lavoro di forza a tutto campo con ripetute e corsa mista; Differenziato per Milos Bocic, Stephane Omeonga, Luca Antei.

Proseguono il loro personale percorso di recupero Salvatore Bocchetti, Mirko Drudi e Mattia Del Favero; Assenti i nazionali Ledian Memushaj, Raoul Bellanova e Fabio Maistro. Domani prevista seduta di allenamento al mattino presso il Delfino Training Center.

BIANCAZZURRI CONVOCATI DALLE NAZIONALI

Ledian Memushaj convocato dalla Nazionale dell’Albania in vista dei prossimi impegni contro Kosovo (domani amichevole), KazaKistan e Bielorussia (National League domenica e mercoledì).

Raoul Bellanova convocato in Nazionale Under 21A

Fabio Maistro convocato in Nazionale Under 21B

Entrambi gli Under21 sono disponibili per le tre gare di qualificazioni Europei contro Islanda ( giovedì ore 14,15 a Reykjavik) Lussemburgo ( domenica ore 17,30 ) e Svezia ( mercoledì 18 ore 17,30 a Pisa)