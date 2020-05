Pescara calcio, riparte il campionato ma si guarda già al domani

Si riparte da 35 punti e, anche se restano ancora tante partite da giocare, si pensa già alla prossima stagione, che non é poi così lontana

PESCARA – Nel giorni scorsi il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato che il campionato di Serie B riprenderà il prossimo 20 giugno, dopo la sosta forzata legata all’emergenza per Coronavirus. Il Pescara riparte dalla quattordicesima posizione con 35 punti e da una prima parte di campionato decisamente al di sotto delle aspettative per una squadra che aveva come obiettivo quello della promozione. Da un lato la squadra di Legrottaglie, torna dopo il lockdown con un organico, sulla carta, più completo, considerati i recuperi di Tumminello, Balzano e Pucciarelli; dall’altro non va sottovalutato, però, che i giocatori citati, durante la quarantena, si sono sempre allenati da soli, senza poter seguire alcun programma di riabilitaione specifico. Il rischio, quindi, é che, considerando la gravità degli infortuni da loro patiti, ci si possa ritrovare nella stessa situazione di due mesi e mezzo fa.

Nel frattempo si comincia già a pensare alla prossima stagione, che, comunque bussa già alle porte. Resta da sciogliere il dubbio sul tecnico e voci di mercato dicono che chi è sotto contratto rimarrà. Galano, invece, acquistato a parametro zero, potrebbe anche essere ceduto in caso di richiesta da parte di una squadra ambiziosa, quale potrebbe essere il Monza.

Dovrebbero, poi, appendere le scarpette al chiodo Campagnaro, Bruno e Del Grosso. I prestiti potrebbero tornare tutti alle loro squadre di appartenenza salvo Tuminiello, Clemenza e forse Pucciarelli; potrebbero, invece, rientrare Pompetti e Pezzella. Prima però ci sono da giocare le dieci partite restanti del torneo in corso e gli eventuali playout.