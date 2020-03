PESCARA – La Delfino Pescara 1936, visto lo stato di emergenza COVID-19 e in linea con le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dpcm 11/3/2020), comunica il rinvio del viaggio in Canada della prima squadra biancazzurra programmato per il mese di giugno 2020.

