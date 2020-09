Pescara calcio, occhi puntati al calciomercato 2020/2021

Biancazzurri interessati a Valdifiori, svincolato dalla SPAL. Piace Angella e Sgarbi. Prima amichevole stagionale l’11 settembre al San Paolo contro il Napoli

PESCARA – Ufficializzato il nuovo tecnico il Pescara punta alla calciomercato per costruire la rosa in vista della nuova stagione. Facciamo il punto della situazioner ad oggi, 2 settembre 2020. Sul fronte cessioni da registrare il passaggio del centrocampista Alessandro Bruno, al Casarano in serie D. Gabriele Zappa, lascia il Pescara per approdare a Cagliari, nelle casse del Pescara 3, 5 milioni di euro più il cartellino del gigante colombiano, Damir Cetar nella passata stagione al Chievo. Sul fronte cessioni figura quella di Franck Kanoutè al Cercle Brugge KSV in Belgio a titolo definitivo.

Per quanto concerne gli arrivi la squadra biancazzurra è interessata al centrocampista Mirko Valdifiori, trattativa in via di definizione con l’accordo che potrebbe arrivare anche in giornata. Valdifiori arriva a Pescara da svincolato dopo aver giocato l’ultima stagione in Serie A con la SPAL.

Al sodalizio pescarese interessa anche Rocha della Sampdoria, sulle sue tracce ci sono anche Ascoli e Venezia, qualora dovesse concretizzarsi il difensore brasiliano arriverebbe a titolo temporaneo. Fari puntati anche su Gabriele Angella, difensore del Perugia, la società adriatica deve rifondare l’intero reparto difensivo dopo le partenze di: Campagnaro (ritiro), Drudi ( Ternana), Bettella ( Monza) ed Elizalde ( Montevideo).

Al Pescara piace anche Sgarbi del Perugia, un tentativo verrà fatto per portarlo in riva all’adriatico, mentre si registrano sondaggi per Falasco e Falzerano; interessa anche il terzino del Livorno, Antonio Porcino. Per quanto concerne il capitolo attaccanti la società adriatica ha chiesto al Perugia, notizie su Melchiorri che al momento è legato alla squadra umbra con 12 mesi di contratto.

PRIMA AMICHEVOLE CON IL NAPOLI

È fissata per venerdì 11 settembre 2020 alle ore 18:00, la prima amichevole di stagione. Il Pescara di Oddo sarà ospite, al San Paolo, del Napoli di Gattuso. I due tecnici hanno vinto tutto insieme da calciatori, con la maglia del Milan. Appuntamento di lusso che testerà, per la prima volta, la nuova compagine biancazzurra.