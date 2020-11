Pescara calcio: seduta di allenamento del 25 novembre 2020

PESCARA – Doppia seduta di allenamento in Casa Pescara in vista della partita di campionato BKT Pescara Pordenone in programma sabato 28 novembre con inizio ore 14 allo Stadio Adriatico di Pescara. Lavoro di attivazione e tattica al mattino, partitella a campo ridotto nel pomeriggio. Differenziato per Stephane Omeonga, Pawel Jaroszynsky, Damir Ceter, Ledian Memushaj, Nicolo Radaelli e Alessandro Sorrentino. Raul Asencio resta in attesa di esami strumentali.

Proseguono il loro percorso di recupero Mirko Drudi e Mattia Del Favero. Esce anzitempo Edoardo Masciangelo per una distorsione alla caviglia sx avvenuta durante la partitella del pomeriggio, il calciatore nei prossimi giorni eseguirà esami strumentali per definire i tempi di recupero.

Domani prevista doppia seduta di allenamento nel pomeriggio presso il Delfino Training Center.