Serie B, Pescara – Benevento: dove seguire in diretta la partita

Sabato 6 ottobre si gioca Pescara – Benevento, gara valida per la settima giornata del campionato di calcio di Serie B. Informazioni dove seguire la partita allo stadio, streaming o webcronaca

PESCARA – Oggi pomeriggio, sabato 6 ottobre si gioca Pescara – Benevento, incontro valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 15. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio subito in rimonta in trasferta sul campo del Padova e in classifica sono secondi con 12 punti, a -1 dalla capolista Verona. I sanniti provengono dalla pesante sconfitta casalinga contro il Foggia e sono in terza posizione a quota 10. Partita che si preannuncia interessante, in riferimento alla quale i bookmakers danno leggermente favoriti i padroni di casa. Andiamo a vedere come poter seguire la sfida che sarà diretta dall’arbitro

DAZN

In esclusiva per la Serie B DAZN trasmetterà il match in diretta sui dispositivi previsti. Collegamenti solitamente a partire da 15 minuti prima del match per vivere l’attesa con le formazioni e curiosità sulla partita.

Webcronaca

In alternativa o come supporto per tablet e smartphone ci sarà come di consueto la webcronaca a cura di Calciomagazine.net. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14:15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Pescara dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Fiorillo in porta, difesa composta dalla coppia centrale Campagnaro-Gravillon e da Balzano e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Marras, Mancuso e Del Sole. Probabile modulo speculare per il Benevento con Puggioni tra i pali, pacchetto difensivo formato da Antei e Volta al centro e da Maggio e Di Chiara sulle fasce. A centrocampo Viola in cabina di regia con Nocerino e Tello mezze ali. In attacco Insigne, Coda e Improta.

Le probabili formazioni di Pescara – Benevento

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso, Del Sole. A disposizione: Kastrati, Farelli, Ciofani, Elizalde, Fornasier, Perrotta, Scalera, Crecco, Melegoni, Palazzi, Kanouté, Cocco, Monachello. Allenatore: Giuseppe Pillon.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Antei, Volta, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. A disposizione: Montipò, Gori, Gyamfi, Billong, Sperandeo, Letizia, Bandinelli, Del Pinto, Volpicelli, Goddard, Asencio, Buonaiuto, Ricci. Allenatore: Christian Bucchi.