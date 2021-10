Pescara Basket – Teate Basket Chieti: la presentazione della partita

Per la squadra pescarese si tratta dell’esordio casalingo per questa stagione. Gara in programma domenica 24 ottobre ore 18 al Palasport di via Elettra

PESCARA – Dopo la sosta dello scorso week end per lo svolgimento dei campionati Europei per sordi a Pescara, torna il campionato di Serie C Gold Abruzzo, con i biancazzurri che debutteranno tra le mura amiche ospitando la Teate Basket Chieti in occasione della seconda giornata.

La compagine teatina, che farà proprio in questo turno il suo esordio in campionato, dopo il rinvio della prima gara con Vasto, è guidata in panchina da coach Claudio Capone, una leggenda del basket abruzzese e non solo, che sul finale di carriera ha anche vestito la casacca della Pescara Basket deliziando i tifosi a suon di triple, è una delle più giovani per età media dell’intero campionato, e presenta diversi elementi che si dividono anche con il Chieti Basket 1974 in Serie A2. Ma a fare da chioccia c’è l’esperienza e la classe di un giocatore di categoria superiore come l’argentino Franco Migliori, un’intera carriera spesa A1, A2 e B, che sicuramente rappresenterà un valore aggiunto al roster, insieme agli esterni Cristian Ippolito e Mattia De Laurentiis, entrambi classe ’97, ed al lungo nativo del 1998 Nikola Scekic.

Ma occhio a tutti gli under a disposizione di coach Capone, tra i quali troviamo gli esterni classe 2002 Luca Cocciaretto, Ascanio Caggiano, gli ex Unibasket Lanciano Danilo Dabetic e Bernard Morina (2001), il montenegrino Jovan Miljanic, Marco Bartolucci e l’ala Matteo Pichierri, i quali si sono già messi in evidenza quest’estate in pre-campionato affrontando in due occasioni Capitanelli e compagni.

“Riprendiamo il nostro cammino in campionato dopo la pausa affrontando una squadra giovane e di talento ma fornito anche di giocatori esperti e soprattutto in continua evoluzione” Dichiara coach Vanoncini in sede di presentazione dell’incontro di domenica.

“Non è una gara facilissima da preparare, vista l’assenza di punti di riferimento precisi negli avversari, ma abbiamo l’idea ed il compito preciso di superare le difficoltà incontrate ad Isernia e vedere di lanciare il nostro cammino in campionato”.

Palla a due, al Palasport di Via Elettra a Pescara, domenica 24 Ottobre alle ore 18.00. Arbitreranno i signori Di Bernardo di Campobasso e Servillo di Termoli (CB).

Prezzo unico del biglietto 5 euro (ingresso gratuito per tutti i tesserati Pescara Basket e fino a 16 anni), con l’obbligo di presentare il Green Pass all’ingresso. La biglietteria aprirà alle ore 17.00.