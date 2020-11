Pescara, barriere architettoniche: approvata mozione su depalificazione

Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità una mozione della Lega per portare avanti la eliminazione di pali di sostegno della segnaletica stradale che ingombrano strade, marciapiedi e incroci

PESCARA – Venerdì scorso ,nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Pescara , l’assemblea ha approvato all’unanimità una mozione del gruppo della Lega che rimette al centro il problema delle barriere architettoniche presenti nella città di Pescara, in particolare la questione della proliferazione di pali di qualsiasi genere (segnaletica verticale, installazioni pubblicitarie, insegne direzionali, illuminazione pubblica, toponomastica).

Si tratta di elementi che spesso danneggiano il decoro dello spazio urbano ma che soprattutto costituiscono un grave impedimento per il passaggio, quasi sempre sui marciapiede, dei disabili in carrozzina, se non degli stessi pedoni. Per questo il gruppo Lega, traendo spunto anche dal fatto che nel Documento Unico di programmazione 2020-2024 è inserito un Piano di eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), ha proposto nel documento – che impegna in questo senso Sindaco e Giunta – un progetto di depalificazione che faccia seguito a un attento monitoraggio del territorio e che preveda, ove possibile, l’ancoraggio dei segnali ai muri degli stabili.

I sottoscrittori della mozione hanno anche avanzato l’ipotesi di un accordo con l’Enel affinché i pali già installati per la pubblica illuminazione possano divenire supporto per segnali stradali e per la toponomastica. Infine, si è sottolineato il fatto che il piano di depalificazione potrebbe essere attuato anche nell’ambito delle attività programmate di manutenzione straordinaria.