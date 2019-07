Pescara, autovettura ibrida in comodato d’uso gratuito al Comune

Avrà durata di sei mesi. Il Comune di Pescara potrà sfruttare la Toyota messa a disposizione dalla Pasquarelli Auto per i propri compiti di rappresentanza

PESCARA – Continua la sinergia tra la Pasquarelli Auto ed il Comune di Pescara nella ricerca costante di una sempre più soddisfacente sostenibilità ambientale. Nell’ottica di ambire alla realizzazione di una città più “green”, la Pasquarelli Auto e l’Amministrazione Comunale di Pescara hanno voluto dare un ulteriore segno di continuità nell’ambito della mobilità sostenibile. Come già accaduto nel recente passato, le due parti in essere hanno dato nuovamente il “là” ad una scelta che mira in maniera diretta a migliorare la mobilità urbana dal punto di vista ambientale.

Ieri mattina, presso la sede della Pasquarelli Auto l’Amministrazione Comunale di Pescara, nelle persone del Sindaco, Avv. Carlo Masci, l’assessore Luigi Albore Mascia e l’Architetto Pier Giorgio Pardi (Responsabile del servizio Mobilità, Parcheggi ed Ordinanze), ha ricevuto le chiavi di una nuova C-HR, il “Coupè, SUV, Ibrido” di casa Toyota.

La consegna delle chiavi della vettura ibrida giapponese ha testimoniato ufficialmente l’inizio del comodato in uso gratuito per 6 mesi attraverso il quale il Comune di Pescara potrà sfruttare la Toyota C-HR Hybrid messa a disposizione dalla Pasquarelli Auto per i propri compiti di rappresentanza. In un momento storico in cui è sempre più sentita la ricerca di una migliore mobilità sostenibile, ottenibile solo grazie ad una sensibile riduzione dell’inquinamento attraverso lo sfruttamento di vetture ibride, l’accordo stretto in simbiosi da entrambe le parti assume un valore fondamentale.

Nell’ottica di una città sempre più attenta all’ambiente, possedere e guidare una vettura ibrida, come ad esempio la Toyota C-HR Hybrid, offre molteplici vantaggi sul fronte dell’utilizzo quotidiano che vanno da un sensibile risparmio di carburante (la Toyota C-HR ibrida può muoversi in Città con il solo motore elettrico per oltre il 50% del tempo durante il quale non consuma carburante e non rilascia emissioni inquinanti) fino all’abbattimento del costo annuale dei parcheggi cittadini, incentivo non di poco conto in favore dei possessori di auto ibride.

La consegna della Toyota C-HR Hybrid all’Amministrazione Comunale di Pescara ad opera della Pasquarelli Auto ha posto un ulteriore accento sulla volontà di entrambe le parti di sostenere una maggiore valorizzazione e promozione dell’utilizzo di vetture ibride in ordine ad una migliore mobilità sostenibile. Non a caso già in tempi non sospetti l’Amministrazione Comunale di Pescara con Delibera dell’Organo Esecutivo n. 416 del 20.05.2010 aveva già aderito al “Patto dei Sindaci”, ossia il principale movimento europeo cui aderiscono istituzioni locali e regionali impegnate ad aumentare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili nei territori di competenza.

Conseguentemente, grazie alla Delibera di Consiglio Comunale n. 90 dell’01.07.2019, sono state approvate le linee programmatiche con particolare cura ed attenzione ai temi della “sostenibilità e qualità ambientale” e della “mobilità e sicurezza stradale”. Dal canto suo, la Pasquarelli Auto, attraverso la concessione della nuova Toyota C-HR Hybrid in comodato d’uso gratuito per 6 mesi, ha voluto perseguire l’obiettivo di una più efficiente

promozione sul proprio territorio di competenza della gamma.