Pescara, attivato sportello on line per le autocertificazioni

Si tratta di un canale diretto tra privati e pubblica amministrazione per le autocertificazioni ; i cittadini potranno così evitare di dover raggiungere gli uffici del Comune per richiedere certificati anagrafici o dello Stato Civile

PESCARA – L’assessore ai Servizi Demografici Patrizia Martelli rende noto che l’amministrazione comunale di Pescara per facilitare le procedure di autocertificazione, possibili ora anche nei rapporti con i privati (come ad esempio Compagnie di Assicurazioni, banche e studi notarili), ha attivato, su proposta dell’Assessorato ai Servizi Demografici subito raccolta dalla responsabile del Servizio Alessandra Di Zio, uno sportello on-line dedicato. All’indirizzo verifiche.privati@comune.pescara.it imprese e professionisti potranno infatti chiedere la verifica delle autocertificazioni ricevute da parte dell’utenza; allo stesso modo, si potrà chiedere riscontro rispetto alle registrazioni presso la Stato Civile relativamente a nascite, matrimoni, cittadinanza e certificazioni di morte.

“Ci siamo immediatamente attivati – ha dichiarato l’assessore Patrizia Martelli – affinché il nuovo corso delle autocertificazione potesse fruire di tutti gli strumenti previsti dalla legge, ma anche perché cittadini e imprese possano coglierne gli indiscutibili benefici, soprattutto adesso che viviamo una situazione delicata sotto l’aspetto sanitario”.

In concreto per i cittadini la procedura dell’autocertificazione permette di evitare di dover raggiungere gli uffici del Comune per richiedere certificati anagrafici o dello Stato Civile; un’importante agevolazione grazie alla quale gli utenti possono dire addio a prenotazioni e file, risparmiando oltretutto i costi dell’imposta di bollo, quando dovuta.

“E’ un canale diretto che semplifica notevolmente i rapporti con l’amministrazione – ha concluso l’assessore Martelli – con in più il non trascurabile vantaggio rappresentato dal risparmio dei costi del bollo che di questi tempi è senz’altro buona cosa. Per non parlare del fatto che non sarà più necessario venire in Comune , risparmiandosi la ricerca di un parcheggio, code e tempi di attesa”.