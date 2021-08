Diretta Pescara – Ancona-Matelica: dove vedere la partita in tv e streaming

Il 29 agosto alle ore 20.30 si gioca Pescara – Ancona-Matelica, gara valida per la 1° giornata dl Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PESCARA – Domenica 29 agosto 2021, allo Stadio Adriatico – Cornacchia si giocherà Pescara – Virtus Entella, gara valida per la prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. Il Delfino di Auteri è reduce dal bel successo in Coppa Italia per 2-0 contro l’Olbia, grazie alle reti di Galano e Cancellotti. L’Ancona Matelica, invece, ha dovuto sudare ben di più per accedere al turno successivo, vincendo soltanto ai calci di rigore contro il Montevarchi. L’incontro si potrà seguire in diretta dalle ore 20.30 con la cronaca al link sottostante.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Pescara – Ancona-Matelica, valevole per la prima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su su Eleven Sports: potrà essere seguito previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Probabili formazioni

QUI PESCARA – Auteri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-3 con Di Gennaro in porta, pacchetto difensivo composto da Cancellotti, Drudi e Frascatore. In mezzo al campo Memushaj e Pompetti; sulle corsie Zappella e Nzita. Tridente offensivo composto da Galano, De Marchi e D’Ursi.

QUI ANCONA-MATELICA – Colavitto dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Avella in porta, pacchetto difensivo composto da Tofanari e Di Renzo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Masetti e Iotti. A centrocampo D’Eramo, Papa e Delcarro. Tridente offensivo formato da Rolfini, Moretti e Sereni.

Le probabili formazioni di Pescara – Ancona-Matelica

Pescara (3-4-3): Di Gennaro; Cancellotti, Drudi, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Ancona Matelica (4-3-3): Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Papa, Delcarro; Rolfini, Moretti, Sereni. Allenatore: Colavitto

STADIO: Adriatico-Cornacchia

Foto di repertorio