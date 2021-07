Pescara, 600mila euro per la messa in sicurezza del Liceo Marconi

PESCARA – “600mila euro (esercizio 2021) per la sede del Liceo “Guglielmo Marconi” di Pescara; le risorse, da destinare alla Provincia di Pescara, a copertura dei lavori di adeguamento sismico, antincendio ed impiantistico oltre il canone di locazione dei locali che ospitano 1.400 studenti e 200 persone fra docenti e personale amministrativo, sono state approvate nella seduta odierna del Consiglio regionale. Un altro risultato concreto del Gruppo consiliare Lega Salvini Premier e di Pietro Quaresimale, assessore con delega all’Edilizia scolastica, che ha lavorato affinchè si raggiungesse l’obiettivo di andare in soccorso della Provincia di Pescara così da poter rendere quanto prima l’edificio a norma”. Così in una nota Vincenzo D’Incecco, capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio regionale.

