Pescara, 4 anni di reclusione a 44enne per truffa, ricettazione e altri reati

PESCARA – La Squadra Mobile di Pescara ha eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva di ammissione provvisoria al beneficio della detenzione domiciliare disposta dalla Procura Generale presso la Corte d’ Appello di L’Aquila nei confronti di un 44enne di Napoli, residente a Pescara, in zona Rancitelli. Lo stesso deve espiare la pena di 4 anni di reclusione per cumulo di pene per i reati di truffa, ricettazione, lesioni, danneggiamento e peculato, reati commessi a Pescara tra il 2009 e il 2017.

