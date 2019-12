Pescara, 330mila euro per la mobilità sostenibile

PESCARA – Un finanziamento di 330 mila euro consentirà al Comune di Pescara di completare in breve tempi l’iter di redazione e approvazione del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). La somma arriva dal Fondo opere prioritarie del Ministero delle Infrastrutture ed è un riconoscimento importante del lavoro fatto dagli uffici del Settore mobilità.

“La risposta positiva del Ministero – sottolinea l’assessore Luigi Albore Mascia – è arrivata in poco più di un mese, visto che la richiesta era stata inoltrata lo scorso 7 novembre. I documenti necessari sono stati predisposti in tempi rapidissimi e questo ci ha consentito di essere una delle due città abruzzesi, l’altra è L’Aquila, destinatarie di questi fondi”

Il Pums di Pescara ha già superato la Valutazione ambientale strategica ed è frutto di un lavoro portato avanti, negli anni scorsi, con un’ampia condivisione delle realtà economiche del territorio e con il coinvolgimento dei cittadini.

“In particolare – precisa l’assessore Albore Mascia – il finanziamento sarà impiegato per completare la stesura del Pums fino all’approvazione in Consiglio Comunale, la redazione del Biciplan, l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, e sarà utilizzato per tutte quelle attività di ricerca e monitoraggio che, integrate nelle altre necessarie pianificazioni territoriali, fanno parte integrante di una pianificazione complessa con cui intendiamo rivoluzionare e migliorare la mobilità cittadina, dando a Pescara una dimensione europea”.

Si tratta di una programmazione che si integra con diversi progetti, da Pesos a Primus, da Sutra alla Sus, che il Comune sta mettendo in campo con impegno e determinazione per costruire un’Agenda Urbana di riferimento generale.

“Dobbiamo coinvolgere anche i Comuni che fanno parte dell’area metropolitana intesa in maniera ampia in modo da poter disegnare un sistema di trasporti che comprenda l’intero territorio di cui Pescara è, per economia, offerta occupazionale e di istruzione, fondamentale punto di riferimento”.